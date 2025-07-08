SİMDER Yöneticileri Havza'da Ziyaret Gerçekleştirdi

SİMDER Yöneticileri Havza'da Ziyaret Gerçekleştirdi
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Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) yöneticileri, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar'ı ziyaret ederek ilçenin inşaat sektöründeki gelişmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) yöneticileri, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

SİMDER Başkanı Sezgin Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Aydın, İkiz'e çalışmaları hakkında bilgi derdi.

İkiz, Havza'nın orgazine sanayi bölgesi (OSB) ile doğru orantılı büyüme çizgisi yakalayacağını belirterek, "İlçemizde hayata geçen OSB ile Havza'nın nüfusu artacak ve inşaat sektörünün de önü açılacak." dedi.

SİMDER heyeti, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar'a da ziyarette bulundu.

SİMDER heyetine HASİYAD Başkanı Aydın Kaya eşlik etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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