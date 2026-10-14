Samsun'un Havza ilçesinde 300 yıllık su değirmenini artık altıncı kuşak çalıştıracak

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan üç asırlık su değirmeninde gelişen teknolojiye rağmen un öğütülmeye devam ediliyor.

Yenice Mahallesi'nde Tersakan Çayı'ndan kanallar yardımıyla gelen suyla çalışan değirmenin çarkları, 300 yıldır dönüyor.

???????Değirmende su gücüyle hareket eden üç ocakta bulunan tonlarca ağırlıktaki taşlarda arpa, buğday ve mısır öğütülerek un haline getiriliyor.

Değirmende, Yenice'nin yanı sıra çevre mahalle ve ilçelerdeki vatandaşlar ürünlerini öğütüyor.

Su değirmeni, bugün Pehlivan ailesinden iki kardeşin üçer çocuğu tarafından dönüşümlü olarak çalıştırılıyor.

Değirmenden her yıl bir kişi sorumlu oluyor

Değirmenin sahiplerinden 74 yaşındaki Süleyman Pehlivan, AA muhabirine, değirmeni çalıştıran beşinci kuşak olduklarını söyledi.

Değirmeni altıncı kuşağa devretmeye hazırlandıklarını belirten Pehlivan, "Çocuklarım artık değirmeni çalıştıracak yaştalar. Yani altıncı kuşak da burada işe başlamış oldu. Genelde burada sarı buğday dediğimiz buğdayı öğütüyoruz. Çünkü bu değirmenden çıkan un güzel oluyor. Son dönemde daha çok hayvan yemi hazırlıyoruz." dedi.

Pehlivan, değirmeni her yıl farklı bir kardeşin veya amca çocuklarının çalıştırdığını anlatarak, "Dedelerimizden sonra burası babalarımıza, onlardan da bizlere kaldı. Mirasçı fazla olunca değirmeni yıktırmamak için her yıl birinin çalıştırması kararı aldık. Yılbaşından yılbaşına ya kardeşlerim ya da amca çocuklarımdan birisi değirmeni çalıştırıyor. Aslına bakarsanız bizden çıktı artık burası, tüm yöre halkının oldu. Onlar değirmene sahip çıktıkça biz de çalıştırmayı sürdüreceğiz. Yörede şu anda böyle bir eser kalmadı." diye konuştu.

Değirmeni çalıştırmak için Tersakan Çayı'ndan 1,5 kilometre kanal açıldığını dile getiren Pehlivan, "Değirmen ücretini ölçekle yapıyoruz. 16 ölçekte bir ölçek öğütme hakkı alıyoruz. Yani ölçek usulü çalışmaya devam ediyoruz. Bu da 300 yıllık gelenek, bu geleneği de sürdürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA