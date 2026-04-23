Havza'da Kaymakamlık Voleybol Halk Turnuvası sona erdi

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Voleybol Halk Turnuvası, finalde Ekmek Spor'un Ilıca Pazarı Traktör'ü 3-1 yenmesiyle sona erdi. Turnuvanın en centilmen takımı ise Havza Emniyet olarak belirlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve 12 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde, 25 Mayıs Spor Salonu'nda Ekmek Spor ve Ilıca Pazarı Traktör takımları karşılaştı.

Maçı, Ekmek Spor, 3-1 kazanarak birinci oldu. Turnuvada üçüncülüğü Milli Eğitim, dördüncülüğü ise Akdağ takımları elde etti. Turnuvanın en centilmen takımı ise Havza Emniyet takımı seçildi.

Final maçı sonrası dereceye giren takımları kupa ve madalyaları Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, takım sponsoru iş insanları Veli kurt ile Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük tarafından verildi.

Ayvat, "Turnuvamıza katılan tüm takımlarımızı ve oyuncuları teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz turnuvamıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Taş ocağında korkunç hade bulundu
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...

Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?