İmam Mehmet Keskin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'un Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bekdiğin Mahallesi Merkez Camii İmam Hatibi Mehmet Keskin (47), dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

27 Ağustos Perşembe günü ikindi namazı öncesinde görev yaptığı Bekdiğin Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıkan 3 çocuk babası Mehmet Keskin, Havza- Samsun karayolu Hamamayağı sapağı mevkisinde trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesi, cuma günü uzun yıllardır görev yaptığı Bekdiğin Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Burada mahalle sakinleri, mesai arkadaşları ve sevenlerinden helallik alındı. Keskin'in görev yaptığı camide duygu dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar genç imam için dualar etti.

Daha sonra Havza Kevser Camii'ne getirilen Keskin'in cenaze namazı, cuma namazının ardından Havza Müftüsü tarafından kıldırıldı. Cenaze namazına Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra din görevlileri, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Havza Müftüsü, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada Mehmet Keskin'in görevine bağlı, çevresi tarafından sevilen ve görev yaptığı mahallede gönüllerde yer edinen bir din görevlisi olduğunu belirtti.

Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Keskin'in naaşı, Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü. Keskin, burada dualar ve gözyaşları arasında aile kabristanında toprağa verildi.

Oğlu da kazada yaralandı

Öte yandan, kazada Mehmet Keskin'in yanında bulunan 16 yaşındaki oğlu Mustafa Kasım Keskin'in de yaralandığı öğrenildi. Ayağında kırık bulunduğu belirtilen Mustafa Kasım Keskin'in tedavi altına alındığı ve ameliyat edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı