Havza İlçe Jandarma Komutanlığından Kaymakam Ayvat'a ziyaret

Havza İlçe Jandarma Komutanlığından Kaymakam Ayvat'a ziyaret
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Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve beraberindeki Jandarma personeli, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186.yıl dönümü nedeni ile Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı makamında ziyaret etti.

Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve beraberindeki Jandarma personeli, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186.yıl dönümü nedeni ile Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Ayvat'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Ayvat, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186.yıl dönümünü kutladı.

Ayvat, "Ülkemizin güçlü ve köklü teşkilatlarından Jandarmamızın kuruluşunun 168. yıl dönümünü kutluyorum. Halkımızın mal ve can güvenliği için 7 gün 24 saat esası ile çalışmakta olan tüm jandarma teşkilatımıza görevlerinde başarılar dilerim. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarından geçmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim." dedi.

Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, jandarma olmakta dolayı her zaman gurur duyduklarını ve her daim görevlerinin başlarında olduklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat görevlerinde başarı gösteren Jandarma personeline "Başarı Belgesi" verdi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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