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Samsun Valisi Tavlı Havza OSB'de incelemelerde bulundu

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen yatırım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Vali Tavlı, yükleme rampası, doğal gaz ve enerji altyapısı çalışmalarının tamamlanmasıyla istihdama katkının artacağını vurguladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemelerde bulundu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Yatırımcı Nurettin Karaman ve OSB Yetkilileri ile OSB'de Karaman tarafından yapılan yatırımı incelediler.

Vali Tavlı ve beraberindekiler daha sonra Havza OSB idari binasına geçerek burada Havza OSB yetkililerinden OSB'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Tavlı, Havza OSB devam eden yükleme rampası, doğal gaz tedariki ve enerji altyapısı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte istihdama daha fazla katkıda bulunacağını belirterek, bölge için çalışmalara devam edildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
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