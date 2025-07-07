Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 yaşındaki F.Y.'ye ait adreste uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda F.Y'nin (24) adresine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tüfek ve 6 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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