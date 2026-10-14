Samsun'un Havza ilçesinde 13 eczane Farma-1 Operasyonu kapsamında denetlendi

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Samsun'un Havza ilçesinde eczanelere yönelik denetim yapıldı.

Ülke genelinde halk sağlını ve güvenliğini doğrudan tehdit eden sahte, taklit ve tağşiş ürünler ile etkin mücadele kapsamında yürütülen Farma-1 Operasyonu kapsamında Havza'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinden ekip oluşturuldu.

Ekip, ilçede faaliyet gösteren 13 eczanede denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA