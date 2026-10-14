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Samsun'un Havza ilçesinde 13 eczane Farma-1 Operasyonu kapsamında denetlendi

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Samsun'un Havza ilçesinde 13 eczane Farma-1 Operasyonu kapsamında denetlendi
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Samsun'un Havza ilçesinde Farma-1 Operasyonu kapsamında eczanelere yönelik denetim yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekip, ilçedeki 13 eczaneyi denetledi.

Samsun'un Havza ilçesinde eczanelere yönelik denetim yapıldı.

Ülke genelinde halk sağlını ve güvenliğini doğrudan tehdit eden sahte, taklit ve tağşiş ürünler ile etkin mücadele kapsamında yürütülen Farma-1 Operasyonu kapsamında Havza'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinden ekip oluşturuldu.

Ekip, ilçede faaliyet gösteren 13 eczanede denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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