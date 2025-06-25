Havza'da Taşkın Önleme Çalışmaları Devam Ediyor

Havza'da Taşkın Önleme Çalışmaları Devam Ediyor
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Samsun'un Havza ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Kirazönü Deresi ıslah çalışmaları, bölgedeki su taşkınlarını önlemek amacıyla sürüyor. Çalışmaların maliyeti yaklaşık 50 milyon lira, ve 2023'te yaşanan taşkın sonrası halkın can ve mal güvenliği için büyük önem taşıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun Bölge Müdürlüğünce taşkın önleme çalışmaları kapsamında yürütülen Kirazönü Deresi ıslah çalışmaları sürüyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, Sivrikese Mahallesi'nde taşkın önleme çalışmaları kapsamında DSİ Samsun Bölge Müdürlüğünce hayata geçirilen Kirazönü Deresi Islah Projesi kapsamında 1213 metrelik dere yatağında devam eden genişletme, ıslah ve menfez çalışmalarını inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ayvat, Sivrikese Mahallesi'nde 2023'te yaşanan su taşkını sonucu maddi hasar oluştuğunu hatırlatarak, "Halkımızın can ve mal güvenliği açısından yapılan dere ıslahı çalışması çok önemli. DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 3 ay içinde tamamlanması planlanan çalışmalar neticesinde Kirazönü Deresi'nin Sivrekese Mahallesi'nden geçmekte olan 1213 metrelik alanında ıslah çalışmaları yapılmakta. Çalışmanın maliyeti yaklaşık 50 milyon lira. Çalışma tamamlandığında mahallemiz su taşkınlarına karşı daha güvenli hale gelecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

İkiz ise yapılan çalışma ile sel ve su taşkınlarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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