Haliç Haberleri - Haliç Haber - Haberler

Haliç Haberleri
Haliç haber, Haliç son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Vakıflar'a Devredilen Eminönü'ndeki Tarihi Bina Mahkeme Kararıyla Yeniden İbb'nin Oldu
Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli hayatı ve biyografisi! Ege Kökenli kaç yaşında, nereli?
İmamoğlu: "Söz Verdiğimiz İşlerde En Az Yüzde 65-70 Başarıya Ulaştık, Bütün Engellemelere Rağmen"
Son dakika haberleri! İSTANBUL ? HALİÇ TERSANESİ'NDE YAKIT TANKI TAMİR EDİLİRKEN YANGIN ÇIKTI
Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü
Sevgiliye günaydın mesajı 2022: Sevgiliye günaydın mesajı uzun, kısa günaydın mesajları! En güzel sevgiliye günaydın mesajları!
İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 24 Temmuz 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Erden Kıral kimdir? Erden Kıral kaç yaşındaydı, neden öldü? Erden Kıral hayatı ve biyografisi ne?
15 Temmuz'un kaçıncı yıl dönümü 2022? Bu sene 15 Temmuz'un kaçıncı yıl dönümü? 15 Temmuz darbe girişimi ne zaman oldu?
15 Temmuz ne günü? 15 Temmuz ne günü olarak kutlanır? 15 Temmuz ne günü olarak anılır?
Haliç'te ilginç anlar! Suya atlayan adam çıkarılamadı, hem 'imdat' dedi, hem dalgıçtan kaçtı
Son dakika haberi! (Özel) İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğrayan Senegalli aile İHA'ya konuştu
Gelecek Partili Temurci, Rize'de: "15 Temmuz'u, 28 Şubat'ın Devamı Gören Perinçek ile Yol Yürüyen Tayyip Erdoğan, 20 Yıl Önce Bizim 'Ağabey, Reis'...
Metroda siyahi aileye küfürler yağdıran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı, belediye başkanlarının diplomatlarla görüşmesini izne bağladı! İmamoğlu veryansın etti
İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 1 Temmuz 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Tersane İstanbul nerede, nasıl gidilir? Survivor finalinin yapıldığı yer neresidir? Tersane İstanbul haritadaki yeri neresi?
İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 30 Haziran 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Tersane İstanbul nerede, nasıl gidilir? Survivor finalinin yapıldığı yer neresidir? Tersane İstanbul haritadaki yeri neresi?
İmamoğlu: İstanbul'u 2036'da Dünyadaki En Başarılı Olimpiyat Oyunlarını Düzenleyen Şehir Haline Getirmek İstiyoruz
Hanefi Avcı kimdir? Hanefi Avcı kaç yaşında, nereli? Hanefi Avcı hayatı ve biyografisi!
İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Münazara Yarışması'nda şampiyon oldu
İbb: İçişleri Bakanı'nı İzlediği Tespit Edilen Personel Hakkında Derhal Gereği Yapılmıştır
Bakan Soylu'nun "Beni izlediler" sözlerinin ardından İBB'den açıklama geldi: Personelin işine son verdik
Habermetre 13 - 19 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri
İmamoğlu: 2036 Olimpiyat Oyunlarına Talibiz, Dünyanın Gelmiş Geçmiş En İddialı Adayıyız
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZİN ULAŞIM VE HABERLEŞMESİ İÇİN 1 TRİLYON 600 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK
Son Dakika | İSKİ'den Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin İptaline İlişkin Açıklama: "Zemini, Tesis İnşaatına Uygun Değildi, Maliyeti Yüksekti, Deşarj Noktası Haliç'ti"
Vialand'da parkur açılışına katılan Bakan Kurum'dan "Haliç'i gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz" açıklaması
Viyana Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu
AK Parti Meclis Üyesi Özlem Erol: "Arıtma tesisi yapılacakken temel atmama töreniyle belediye başkanı orada çok ciddi bir soruna temel attı"
İbb Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Erdinçler: "Haliç İyi Durumda, Her Geçen Gün de Daha İyiye Gidiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz"
Melih Bulu kimdir? Prof. Dr. Melih Bulu nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Melih Bulu'nun hayatı ve biyografisi!