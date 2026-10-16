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İstanbul'daki selin boyutu ve Haliç'in kahverengi hali havadan görüntülendi

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İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle yaşanan selde birçok işyeri, ev ve yolu su bastı. Emniyet helikopteri kamerası, Ayazağa'daki hasarı, suya gömülen işyerlerini, hasar gören onlarca aracı ve kahverengine bürünen Haliç'i görüntüledi.

İstanbul'da şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinin boyutu emniyetin helikopter kamerasınca görüntülendi. Hasar gören onlarca araç, suya gömülen işyerleri ve kahverengine bürünen Haliç görülüyor.

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle bir çok işyeri, ev ve yolu su bastı. Özellikle Ayazağa'da hayatı felç eden sel felaketinin izleri emniyetin helikopter kamerasına yansıdı. Felaketin boyutları görüntülenirken, megakentte bazı alanların hala suyla kaplı olduğu görüldü. Hasar gören onlarca araç da objektife yansıdı. Haliç'te suyun renginin değiştiği görülüyor. İstanbul'un incisi Haliç'in kahverengine büründüğü kayda geçti. İstanbul Boğazı'nın renginde de farklılık olduğu görüntülendi. Bir kısmı turkuaz olan bir kısmı da kahverengine dönen Boğaz havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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