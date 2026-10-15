İstanbul'da sel suları Haliç'i kahverengiye çevirdi, değişim havadan görüntülendi

İstanbul'da sel suları Haliç'i kahverengiye çevirdi, değişim havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili sağanağın ardından sel nedeniyle sürüklenen çamurlu sular Haliç'in rengini değiştirdi. Ayazağa ve Kemerburgaz'da can kayıplarına da neden olan yağışların ardından kahverengiye dönen Haliç havadan görüntülendi.
İSTANBUL'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sürüklenen çamurlu sular, Haliç'in rengini değiştirdi. Kahverengiye dönen Haliç havadan görüntülendi.
Altın Boynuz olarak da adlandırılan Haliç, İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından renk değiştirdi. Ayazağa ve Kemerburgaz'da etkili olan, can kayıplarına da neden olan yağışların ardından Haliç'in rengi kahverengiye döndü. Haliç'teki renk değişimi havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı