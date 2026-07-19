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Haliç'te tur teknesi köprü ayağına çarptı; personel denize düştü: Arama çalışmaları sürüyor

Haliç'te tur teknesi köprü ayağına çarptı; personel denize düştü: Arama çalışmaları sürüyor
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Fatih Atatürk Köprüsü altında tur teknesinin köprü ayağına çarpması sonucu gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek Haliç'e düştü. Arama çalışmaları sürüyor.

Hasan YILDIRIM-Doğan Can CESUR-Baran AKKAYA / - HALİÇ'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yapaken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek Haliç'e düştü. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında personele henüz ulaşılamazken, su üstü ve su altındaki arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki 'Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek Haliç'e düştü.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Yasin Konya'ya henüz ulaşılamazken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme Sahil Güvenlik ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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