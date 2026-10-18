Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Ayazağa selinde kaybolan 3 kişiden Murat Babacanov'un cansız bedeni Haliç'te bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayazağa selinde kaybolan 3 kişiden Murat Babacanov'un cansız bedeni Haliç'te bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayazağa'da selde kaybolan 3 kişiden Murat Babacanov'un (30) cansız bedeni Haliç'te bulundu. Ahmet Derin (63) ve Haşim Ciritoğulları'nın (55) aranması sürerken AFAD, İBB İtfaiyesi, JAK ve PAK ekipleri Ayazağa Deresi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

AYAZAĞA'da sağanağın ardından yaşanan selde kaybolan 3 kişiden Murat Babacanov'un (30) cansız bedeni Haliç'te bulundu. Ahmet Derin (63) ve Haşim Ciritoğulları'nı (55) arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin dere yatağında yürüttüğü çalışmalar ile yıkımı devam eden binalar havadan görüntülendi.

İstanbul'da çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Mahallesi'nde dere taştı. Sel nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Selin ardından kaybolan Ahmet Derin, Haşim Ciritoğulları ve Murat Babacanov'u bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı. Murat Babacanov'un cansız bedeni Haliç'te bulundu.

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

AFAD, İBB İtfaiyesi, JAK ve PAK ekiplerinin kayıp iki kişiyi bulmak için Ayazağa Deresi'nde ve çevresinde yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor. Diğer yandan dere yatağındaki riskli binaların yıkımına da devam ediliyor. Ayazağa'da sürdürülen çalışmalar dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Köpeğini patisinden tutup yürüttüğü görüntüler tepki çekmişti! Akhisarlı Osman Çandar'dan yanıt: Kendisi istiyor

Köpeğini patisinden tutup yürüttü, eleştiri yağdı! İşte cevabı
İnegöl'de kız meselesi kavgasında 18 yaşındaki Emre Acar öldü! Şüpheli, yaraladığı arkadaşlarını görmeye geldiği hastanede yakalandı

Arkadaşını öldürdü, yaraladıklarını görmeye hastaneye gitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koronavirüse yakalandı, hayatı kabusa döndü! 5 yıldır yemek yiyemiyor

Koronavirüs geçirdi, 5 yıldır bitmeyen bir kabusu yaşıyor
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi

İstanbul'u vuran sel felaketinden kahreden haber
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo

Emekli maaşlarında yeni hesap! İşte 3 farklı zam senaryosu
Fransa'da olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı

Olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı
Bakan Çiftçi'den sürece dair net mesaj: Ne pazarlık ne taviz var

Herkesin merak ettiği soruya Bakan Çiftçi'den net cevap
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak

Bu belgeyi vermeyen yandı! Kartı kapatılacak
Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti

Türk resim ve baskı sanatının öncü ismiydi! Hayatını kaybetti