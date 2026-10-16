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AFAD, İstanbul'da selde kayıp bildirilenler için 159 personelle arama yürütüyor

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AFAD, İstanbul'daki selde kayıp oldukları bildirilen vatandaşlar için özel ekip kurdu. 159 personel dere yatakları ve Haliç'te görev alırken, Kemerburgaz'da kurulan koordinasyon merkezinden yürütülen çalışmalarda dron ve sonar kullanılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde kayıp oldukları bildirilen vatandaşlara yönelik arama kurtarma çalışmaları için özel ekip kurdu.

Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinin ardından İstanbul'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 159 arama kurtarma çalışanı, dere yataklarında, derelerin döküldüğü noktalarda ve Haliç bölgesinde arama yapıyor.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, sel sonrası kayıp oldukları bildirilen vatandaşlara yönelik arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Kemerburgaz'da Afet Koordinasyon Merkezi oluşturdu.

Başta İstanbul olmak üzere Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Tokat illerinden gelen 56 AFAD personeli sahada çalışmalarını yürütüyor.

AFAD ekiplerine çalışmalarda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 78 personel ve bir kısmı Eyüpsultan Belediyesine bağlı olmak üzere 25 arama kurtarma gönüllüsü yardımcı oluyor.

Ekipler Kağıthane, Cendere, Alibeyköy, Ayazağa'daki dere yataklarının yanı sıra bu derelerin döküldüğü Haliç'te dron ve sonar yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

"Ayazağa Mahallesi'nden itibaren dere boylarında çalışma yapıyoruz"

AA muhabirine konuşan AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birimi Sorumlusu Birol Özdal, kurdukları koordinasyon merkezinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Geçen gün yaşadığım sel afetinden sonra kaybolduğu bildirilen vatandaşlarımız için arama çalışması devam ediyor. Daha sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi adına bir koordinasyon birimi kurduk. Ekiplerimiz şu an sahada. Ayazağa Mahallesi'nden itibaren dere boylarında çalışma yapıyoruz" dedi.

"159 personelle dere boylarında arama tarama faaliyetleri devam ediyor"

Toplam 159 personelle arama faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Özdal, "Ayazağa'da Cendere Deresi'nin yatağından başlayarak, Kağıthane ve bağlandığı Alibeyköy'den döküm noktası olan Haliç'e kadar arama çalışmalarımız devam edecek. Şu an 56 AFAD personelimiz, 78 Sahil Güvenlik personeli, Eyüpsultan Belediyesi başta olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarımızdan 25 olmak üzere toplam 159 personelle dere boylarında arama tarama faaliyetleri devam ediyor." diye konuştu.

"Sürüklenen araçların içinde veya aralarında sıkışmış olabilirler"

Sürüklenen araçların içinde veya aralarında vatandaşların sıkışmış olabileceğini, bu yüzden derelerde ve derelerin döküldüğü alanlarda dron ve sonar ile çalışma yürüttüklerini ifade eden Özdal, "Dronlarla dereleri tarıyoruz. Derelerde ve başta Haliç'te olmak üzere, farklı noktalarda sonar çalışması yapacağız. Ayrıca uygun yerlerde botla dere boyu aramaları yapacağız. Ana hedefimiz kayıp vatandaşlarımızı bulmak. Sürüklenen araçların içinde veya aralarında sıkışmış olabilirler. Selin başladığı ilk günden beri sahadayız. Daha sonra gidişata göre devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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