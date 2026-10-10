Galatasaray'ın genel kurulu Haliç'te başladı, ibra oylaması yapılacak

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Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve kulüp genel kurul üyeleri katıldı.

Divan başkanlığına Eşref Alaçayır'ın seçilmesinin ardından toplantıda görüşmelere geçildi.

Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

Kaynak: AA