Tarihi Haliç Tersanesi'nin kuruluşunun 570'inci yıl dönümü kutlandı

Tarihi Haliç Tersanesi'nin kuruluşunun 570'inci yıl dönümü, tersanede düzenlenen törenle kutlandı.

Program, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler ve Şehir Hatları AŞ çalışanlarının katılımıyla tersanenin kuruluş yıl dönümü için geleneksel rakam çakımı töreniyle başladı.

Törende konuşan Aslan, asıl mesleğinin gemi mühendisliği olduğunu, stajını Camialtı Tersanesi ve Haliç Tersanesi'nde yaptığını anlattı.

Haliç Tersanesi'ne sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini dile getiren Aslan, tüm fonksiyonları durmak üzere olan tersanede yeni bir hayat kurduklarını, 6 yılda yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi.

Aslan, tersaneyi yaşamla tekrar buluşturduklarını aktararak, "Gazhaneleri, Yerebatan Sarnıcı'nı tekrar restore ettik, İstanbullularla buluşturduk. Biz ne yaptık? Ortasından deniz geçen şehre sahip çıktık. Üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'a sahip çıktık. Biz 'Dünya bir ülke olsaydı, oranın başkenti İstanbul olurdu.' denilen İstanbul'a sahip çıktık. Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği şehre sahip çıktık. Peygamber Efendimizin müjdelediği şehre sahip çıktık. Eyüp Sultan Hazretleri'nin yattığı şehre sahip çıktık. Biz aslında Ata'mızın yadigarlarına sahip çıktık." ifadelerini kullandı.

Şehir Hatları vapurlarının bakımlarını tersanede yaptıklarını kaydeden Aslan, "Sabah işe giden, akşam işten dönen, bazen yalnızca deniz havası almak için binen nice insanı, bu tersanede onardığımız, restore ettiğimiz gemilerle evleriyle, gezmek istedikleri yerlerle, görmek istedikleri insanlarla buluşturan sistemi tekrar hayata geçirdik. Yok olmaya yüz tutmuş, İstanbul'un simgesi olan vapurları burada restore ettik. Vapurlarımız seferlerine yeniden başladı. Yalnızca bunlar da değil. İstanbul'da deniz dolaşımına kattığımız 50 deniz taksi ve 9 deniz dolmuşu da Haliç Tersane'mizde inşa edildi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aslan ve Şeneler, tersanenin kuruluşunun 570'inci yıl pastasını kesti. Daha sonra katılımcılara İstanbul'un sokak lezzetlerinden kokoreç, balık ekmek, köfte ekmek ve nohutlu pilav ikram edildi.