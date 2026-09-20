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Haliç'teki 'Bir Adım Daha' koşusunu Cizreli sporcu 3. sırada tamamladı

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Haliç'teki 'Bir Adım Daha' koşusunu Cizreli sporcu 3. sırada tamamladı
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Haliç'te bu yıl ilk kez düzenlenen 'Bir Adım Daha' koşusunda Cizreli triatlon ve maraton sporcusu, yüzlerce atlet arasından 3. oldu. İstanbul Maratonu için resmi kriter niteliği taşıyan yarışta sporcu, Şırnak ve Cizre'yi temsil etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Haliç'te bu yıl ilk kez düzenlenen 'Bir Adım Daha' koşusunda mücadele eden Cizreli triatlon ve maraton sporcusu Ramazan Değer, yüzlerce atlet arasından 3. oldu.

İstanbul Maratonu için resmi kriter koşusu niteliği taşıyan ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, Haliç parkurunda yoğun katılımla yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda atletin mücadele ettiği yarışta start alan Ramazan Değer, parkuru 3. olarak tamamladı. Yarışın ardından değerlendirmelerde bulunan Değer, Şırnak ve Cizre'yi ulusal organizasyonlarda temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, zorlu rakiplere karşı iyi bir tempo yakalayarak hedefine ulaştığını ifade etti.

İslam alimi Melaye Ciziri anısına Habur Sınır Kapısı'ndan Cizre Kırmızı Medreseye kadar 51 kilometrelik parkuru koşarak geçen ve kış mevsiminde İstanbul Boğazı'nda yüzme etkinliği gerçekleştiren Ramazan Değer, gençlere sporu sevdirmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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