Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Haliç'te gerçekleştirilen törende, Patrik Bartholomeos'un attığı haçı çıkarmak için gençler denize atladı. Yarışmayı Vasilios Konstantinidis kazandı.

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü olduğu gün inancıyla Haliç'te denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Denize atlayan gençler, Patrik Bartholomeos'un attığı haçı çıkarmak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise dronla görüntülendi.

Fatih Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü sebebiyle ayin yapıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine, Ortodoks din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ardından kalabalık Haliç Sahili'nde toplandı. Patrik Bartholomeos buradan suya haç attı. Deniz polisinin önlem aldığı törende, Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, yaklaşık 30 kişi Haliç'in soğuk sularına atladı. Kıyasıya yarışta haçı sudan çıkarmayı başaran Vasilios Konstantinidis oldu. Töreni sahilden çok sayıda turist ve vatandaş da izledi. Öte yandan, haçı çıkarmak gerçekleştirilen kıyasıya yarış dronla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
