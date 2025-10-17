Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Yapılacak
Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda yarın saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda 01.06.2024 - 31.05.2025 dönemi faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu açıklanacak. Daha sonra yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası görüşülüp oylanarak karara bağlanacak. Son olarak ise disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek. - İSTANBUL
