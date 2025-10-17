Haberler

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Yapılacak

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yarın saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek.

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda yarın saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda 01.06.2024 - 31.05.2025 dönemi faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu açıklanacak. Daha sonra yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası görüşülüp oylanarak karara bağlanacak. Son olarak ise disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek. - İSTANBUL

