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Haliç'te tekneden düşen görevlinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan kaptan tutuklandı

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İstanbul Haliç'te Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas eden yolcu teknesinden denize düşerek hayatını kaybeden görevli Yasin Konya ile ilgili gözaltına alınan kaptan M.P. tutuklandı.

İstanbul Haliç'te Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas eden yolcu teknesinden düşen görevlinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan kaptan tutuklandı.

Atatürk Köprüsü'ne temas eden yolcu teknesindeki görevli Yasin Konya'nın (32) denize düşüp ölmesi üzerine gözaltına alınan kaptan M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.P, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

Haliç'te pazar günü Eminönü istikametine giden yolcu teknesi Atatürk Köprüsü'ne temas etmiş, teknede görevli Yasin Konya denize düşmüştü.

???????Denizde yapılan arama çalışmalarında Konya'nın cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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