Haliç Metro Köprüsü'nden Denize Atlayan İki Kişi Yaralı Olarak Kurtarıldı
Haliç Metro Köprüsü'nde yaya yürüyüş yolundaki korkuluklardan denize atlayan iki kişi, deniz polisi tarafından yaralı olarak kurtarıldı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
HALİÇ Metro Köprüsü'ndeki yaya yürüyüş yolundaki korkulukların üzerinden denize atlayan 2 kişi, deniz polisi tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay gece saatlerinde Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün üzerindeki yaya yürüyüş yolunda yürüyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple korkulukların üzerinden denize atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen deniz polisi ekipleri, sudaki 2 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel