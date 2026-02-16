Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Haliç derbisinde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 3-2 kazandı.
5 GOLLÜ DERBİDE KAZANAN KASIMPAŞA
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ve 71. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri 80. dakikada Filip Mladenovic ve 90+2. dakikada Ahmed Traore'den geldi.
FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI
Mücadelenin 34. dakikasında sarı kart gören Claudio Winck, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.
EMRE BELÖZOĞLU İLE İLK KEZ KAZANDI
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk galibiyetini aldı ve 19 puana yükseldi. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise Samsunspor'u konuk edecek.