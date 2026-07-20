Gemi personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fatih Haliç'te Atatürk Köprüsü altından geçerken köprü ayağına çarpan tur teknesinden düşen personel Yasin Konya hayatını kaybetti. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesinden düşen personelin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Haliç'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki 'Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düşmüştü. 8 saatlik aramanın ardından Konya'nın cesedine ulaşılmıştı. Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı
Konya'nın tekneden düşerek can verdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde köprünün altından geçtiği esnada arka tarafının savrulduğu teknenin önünde ayakta duran Yasin Konya'nın suya düştüğü anlar görülüyor. - İSTANBUL