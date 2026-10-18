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İstanbul'daki selde kaybolan bir kişinin daha cesedi bulundu, ölü sayısı 5 oldu

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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından yaşanan selde kaybolan bir kişinin cesedi Haliç'te bulundu. Cesedin 30 yaşındaki Türkmenistan uyruklu bir kişiye ait olduğu belirlenirken selde ölü sayısı 5'e çıktı, 2 kayıp için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'daki selde kaybolan bir kişinin daha cesedi bulunmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan kişileri aramaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Deniz polisi ve polis helikopterinin çalışması sonucunda Haliç'te erkek cesedi bulundu.

Cesedin Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'a ait olduğu belirlendi.

Böylece sel sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Bölgedeki diğer 2 kayıp kişiyi bulmak için çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: AA
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