Haberler

"Tecrübe Haliç'te" söyleşisinin konuğu iş insanı Temel Kotil oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haliç Üniversitesi, alanında deneyim sahibi isimleri öğrencilerle buluşturduğu "Tecrübe Haliç'te" adlı söyleşi serisinde Çalık Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Temel Kotil'i ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programda Kotil, kariyer yolculuğunun yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayisi ve havacılık alanındaki gelişimini değerlendirdi.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından Eryarsoy'un, Kotil'e Haliç'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan bir hediyeyi takdim etmesiyle tamamlandı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Kotil, içinde bulunulan dönemin zorlukların yanı sıra önemli fırsatlar barındırdığını, öğrencilerin değişime hızlı uyum sağlamasının ve kendilerini sürekli geliştirmesinin önem taşıdığını, süreci doğru değerlendiren bireylerin geleceğin şekillenmesinde söz sahibi olabileceğini belirtti.

Başarının süreklilik gerektiren bir süreç olduğunu ve öğrencilerin akademik başarının yanı sıra üretkenliğe de odaklanması gerektiğine dikkati çeken Kotil, bireyin hayat boyunca ortaya koyduğu toplam değerin, onu farklılaştıran en önemli unsur olduğunu ifade etti.

Öğrenciyken gösterdiği yoğun çalışma disiplinine değinen Kotil, "Öğrenciyken çok çalışıyordum. Gerekirse uykusuz kalıyordum çünkü öğrenmek istiyordum. Hatta bazen günde yirmi beş saat çalıştığım zamanlar oldu." değerlendirmesini yaptı.

"Yapay zeka doğru kullanıldığında güçlü bir araç"

Kotil, öğrencileri yapay zeka ve mühendislik alanlarında yetkinlik kazanmaya davet ederek, yapay zekanın doğru kullanıldığında güçlü bir araç olduğunu aktardı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bünyesinde yürütülen projelerde Türkiye'nin savaş uçağı tasarımında ileri teknolojileri kullanan ülkeler arasında yer aldığını ve dijital ikiz teknolojileri sayesinde sistemlerin üretim öncesinde test edilip geliştirilebildiğine değinen Kotil, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde de üretim ve geliştirme faaliyetleri kesintisiz devam etti. Üniversite öğrencileri bu süreçte projelere aktif olarak dahil edildi ve önemli katkılar sundu. Dünya düzeni hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Mevcut dönem, bir geçiş süreci. Bu tür dönemlerde kendini geliştiren ve çalışan bireyler öne çıkar. Büyük hedefler koyun, disiplinli çalışın ve karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirin."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

İndiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç