Yağış sonrası Haliç'in rengi kahverengiye döndü

İSTANBUL'da Cuma gününden beri aralıksız yağan yağmur sonrası dereler ve kanalizasyondan gelen çamurlu sular Haliç'i ve boğazın bir bölümünü kahverengiye bürüdü. Haliç'teki renk değişimi havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Cuma günü İstanbul'da başlayan ve aralıksız devam eden yağışlar derelerden gelen atık sularla birleşerek boğaza döküldü. Kentteki dere ve kanalizasyonlardan gelen çamurlu su ve yağmur suyu akarak Haliç'in renginin değişmesine neden oldu.

'ÇOK YAĞMUR YAĞDIĞINDA KARASAL GİRDİLER ARTAR'

Renk değişimini değerlendiren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi ABD, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Bunlar çamur. Kıyısal ekosistemde sorunlar olabilir. Çok yağmur yağdığında da karasal girdiler artar "ifadelerini kullandı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan İstanbul Boğazı'nın bir bölümünün renginin değişmesine de neden olan atık suların boğaza karıştığı noktalar havadan görüntülendi. Görüntülerde Haliç kıyılarının kahverengiye döndüğü alanlar rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Eyüpsultan ve Fatih'i kapsayan bölgede etkili olan yağış sonrası, Haliç'teki çamurlu suyun yoğunluğu özellikle kıyı kesimlerde belirgin şekilde gözlemleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı