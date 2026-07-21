Haliç'te tur teknesinden denize düşerek yaşamını yitiren personelin yeni görüntüsü ortaya çıktı
Atatürk Köprüsü altında tur teknesinin köprü ayağına çarpması sonucu gemi personeli Yasin Konya denize düştü. Cesedi bulundu, düşme anı kameralara yansıdı.
HALİÇ'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Konya'nın cesedi ekiplerin çalışması sonucu bulundu. Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
DÜŞME ANI KAMERADA
Tur teknesinin köprünün ayağına çarptıktan sonra Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teknede telefonla konuşan Konya'nın denize düştüğü anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı