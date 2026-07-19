Haberler

Tur teknesi köprünün ayağına çarptı, dengesini kaybeden personel suya düştü

Tur teknesi köprünün ayağına çarptı, dengesini kaybeden personel suya düştü Haber Videosunu İzle
Tur teknesi köprünün ayağına çarptı, dengesini kaybeden personel suya düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Haliç'te Atatürk Köprüsü altından geçerken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki bir personel dengesini kaybederek denize düştü. Kayıp personel için su üstü ve su altı arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaptığı sırada köprü ayağına çarpan tur teknesindeki personel, dengesini kaybederek denize düştü. Kayıp personeli bulmak için su üstü ve su altındaki arama çalışmaları sürüyor.

TEKNEDEN DENİZE DÜŞTÜ

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. idaresindeki "Hero" isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü yönüne seyir halindeyken Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaptığı sırada köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin ön kısmında bulunan tekne personeli Yasin Konya (32) dengesini kaybederek denize düştü.

TEKNE ÇALIŞANI BULUNAMADI

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, su üstünde ve dalgıçlar eşliğinde su altında çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp gemi personeline henüz ulaşılamazken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor

Milyonlarca emekliyi sevindirecek karar bu hafta çıkacak
Lemina'nın neden yeni sözleşmeye imza atmadığı ortaya çıktı

Gerçek bambaşka çıktı! Meğer bu yüzden Galatasaray'a imza atmıyormuş
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı

Kuyruğundan çekip sahile çıkardı! Yaptığı cezasız kalmadı
İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ilk 11'ini belirledi

Gornik Zabrze maçının ilk 11'ini belirledi! Büyük sürprizler var
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü

Nesli tükenmek üzere, Türkiye'de görüntülendi
Haluk Levent'ten kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt: 3 milyon dolar verdi, 4,5 milyon dolar geri aldı

Haluk Levent'ten "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" iddiasına yanıt
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!