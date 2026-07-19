Tur teknesi köprünün ayağına çarptı, dengesini kaybeden personel suya düştü

İstanbul Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaptığı sırada köprü ayağına çarpan tur teknesindeki personel, dengesini kaybederek denize düştü. Kayıp personeli bulmak için su üstü ve su altındaki arama çalışmaları sürüyor.

TEKNEDEN DENİZE DÜŞTÜ

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. idaresindeki "Hero" isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü yönüne seyir halindeyken Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaptığı sırada köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin ön kısmında bulunan tekne personeli Yasin Konya (32) dengesini kaybederek denize düştü.

TEKNE ÇALIŞANI BULUNAMADI

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, su üstünde ve dalgıçlar eşliğinde su altında çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp gemi personeline henüz ulaşılamazken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı