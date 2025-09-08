Haberler

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup Final Yarışlarıyla Sona Erdi

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup Final Yarışlarıyla Sona Erdi
Haliç'te yapılan DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup'ta Hollanda ekibi RV Hollandia birinci olurken, İspanya'dan Real Club Mediterraneo ikinci, Mısır'dan Arab Contractors üçüncü oldu. Yarışlarda toplamda 40 bin dolar ödül dağıtıldı.

Tersane İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, final yarışlarıyla sona erdi.

Haliç'teki organizasyonun club costal yarışlarında ilk sırayı Hollanda ekibi RV Hollandia alırken İspanya'dan Real Club Mediterraneo ikinci, Mısır'dan Arab Contractors Kürek Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Birincinin 25 bin dolar ödül kazandığı yarışlarda ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin dolar ödül verildi.

Denizbank özel ödülünü İtalya'dan Societa Canottieri takımı kazandı.

Corporate sprint yarışlarının birincisi Turkcell Kürek Takımı olurken QNB Kürek Takımı ikinci, İş Bankası Kürek Takımı, üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
