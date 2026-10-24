İstanbul Fatih'te Haliç'te bulunan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

İstanbul Fatih'te Haliç'te bulunan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te Balat sahilinde yürüyen vatandaşlar, Haliç'te ceset olduğunu fark edip polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekiplerin denizden çıkardığı ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı; polis inceleme başlattı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde denizde bulunan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Balat sahilinde yürüyen bazı vatandaşlar Haliç'te ceset olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkartılan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA