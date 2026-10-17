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İstanbul'da kayıp kişiler için arama çalışmaları dördüncü gününde sürüyor

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İstanbul'da 14 Ekim sağanağının ardından sel bölgelerinde kayıp bildirilen kişileri arama çalışmaları dördüncü gününde sürüyor. AFAD koordinasyonunda dere yatakları ve Haliç'te sürdürülen aramalarda dron ve sonar kullanılıyor; Cendere'de sular çekilince onlarca plaka yüzeye çıktı.

İstanbul'da, 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından su baskınları ve selin yaşandığı bölgelerde kayıp oldukları bildirilen kişileri arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda arama kurtarma ekipleri, dere yatakları ve derelerin döküldükleri noktalar ile Haliç bölgesinde kayıp kişilere ulaşmak için çalışma yapıyor.

Çalışmaların koordineli ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Kemerburgaz'da oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan gönüllüler de ekiplere destek veriyor.

Ekipler, Kağıthane, Cendere, Alibeyköy ve Ayazağa'daki dere yataklarında çalışmalarını yoğunlaştırırken derelerin Haliç'e döküldüğü noktalar da aranıyor.

Arama çalışmalarında dronlar ve sonar cihazları da kullanılıyor.

Öte yandan, Cendere'de sel sularının çekilmesinin ardından araçlara ait onlarca plaka yüzeye çıktı. Toplanan plakalar, kaldırıma bırakıldı.

Kaynak: AA
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