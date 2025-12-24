Haberler

İstanbul'da metro arızası: Seferler aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Haliç istasyonunda elektrik hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda Haliç istasyonunda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç istasyonu civarındaki elektrik hattında kıvılcımların çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerindeki çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Diğer ekipler de arızayı gidermek için çalışma başlattı. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken, Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul tarafından sosyal medyada yapılan yazılı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

