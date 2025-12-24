Haberler

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Haliç metro istasyonu çevresindeki elektrik hattında yaşanan arıza nedeniyle Taksim istasyonundan aktarmalı seferler yapılmakta. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, arızanın Haliç metro istasyonu civarındaki elektrik hattında yaşandığı, hattan kıvılcım çıktığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, diğer ekipler de arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Metro hattında Yenikapı istikametinde seferler durdurulurken, ulaşım tek yönde devam ediyor. Arıza nedeniyle Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda kalabalık oluştu.

