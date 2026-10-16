İstanbul'da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç'te sel alanlarını havadan inceledi

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İstanbul'da polis ekipleri, 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgeleri havadan kontrol etti.

İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter, sağanak ve sel sonrası olumsuzluk yaşanan bölgeleri kontrol etmek için Atatürk Havalimanı'ndan kalktı.

Özellikle Sarıyer çevresi ve Haliç'te denetim uçuşu yapan ekipler, çalışmaları havadan takip etti.

Helikopterin kamerasıyla da kayda alınan hasarlı alanlar incelendi.

Kaynak: AA