İstanbul'da Sabaha Sis Engeli: Haliç'te Görüş Mesafesi D düştü
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, kentin birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü ve trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Haliç ve çevresindeki sis bulutları dronla havadan görüntülendi.
İstanbul'da sis etkili oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, kentin bir çok noktasında görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafikte de yoğunluk yaşandı. Haliç ve çevresindeki sis bulutları havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel