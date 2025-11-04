İstanbul'da Sabaha Sis Engeli: Haliç'te Görüş Mesafesi D düştü

Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan ve trafikte yoğunluğa neden olan sis, Haliç ve çevresinde dronla görüntülendi.

İstanbul'da sis etkili oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, kentin bir çok noktasında görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafikte de yoğunluk yaşandı. Haliç ve çevresindeki sis bulutları havadan görüntülendi. - İSTANBUL