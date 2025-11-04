Haberler

İstanbul'da Sabaha Sis Engeli: Haliç'te Görüş Mesafesi D düştü

Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, kentin birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü ve trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Haliç ve çevresindeki sis bulutları dronla havadan görüntülendi.

Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan ve trafikte yoğunluğa neden olan sis, Haliç ve çevresinde dronla görüntülendi.

İstanbul'da sis etkili oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, kentin bir çok noktasında görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafikte de yoğunluk yaşandı. Haliç ve çevresindeki sis bulutları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

500
