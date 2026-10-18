İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi

Ayazağa Deresi’nin taşmasıyla kaybolan 3 kişiden biri olan Murat Babacanov’dan acı haber geldi. Günlerdir aranan Babacanov’un cansız bedeni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Altınboynuz Tesisleri yakınlarında bulundu.

SON SİNYAL AYAZAĞA MEYDANI’NDAN ALINMIŞTI

14 Ekim’de etkili olan sağanakta Ayazağa Deresi taşmış, yağışın etkili olduğu gün saat 18.50'den sonra Babacanov’dan haber alınamamıştı. Babacanov’un arkadaşı Artur Seydullayev, kendisiyle son olarak telefonda görüştüğünü ve son telefon sinyalinin Ayazağa Meydanı’ndan alındığını aktarmıştı. Seydullayev, selin arkadaşını sürüklemiş olabileceğini düşündüklerini söylemişti.

HALİÇ’TE DE ARAMA YAPILIYORDU

İstanbul Valisi Davut Gül, selde kaybolan 3 kişinin kimliklerinin belli olduğunu, bunlardan birinin Türkmenistan, ikisinin ise Türkiye vatandaşı olduğunu açıklamıştı. Vali Gül, aramaların 17 kilometrelik dere hattında karada, derede ve denizde sürdüğünü belirterek, Haliç başta olmak üzere Sahil Güvenlik ve su altı ekiplerinin denizde arama yaptığını ifade etmişti.

2 KİŞİ İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Babacanov’un bulunmasının ardından Ayazağa’da kaybolan Ahmet Derin ile Haşim Ciritoğulları için arama çalışmaları devam ediyor. Derin’in aracı daha önce Kağıthane Deresi’nden çıkarılmış, ancak kendisine ulaşılamamıştı. Derin’in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait cep telefonu görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

ESNAFA DESTEK, DERE YATAĞINDA YIKIM

Selden etkilenen 5 bin vatandaşın hesabına acil ihtiyaçlar için 10'ar bin lira yatırıldı. Vali Gül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) selden etkilenen esnaf için 80 milyon lira aktaracağını, bakanlık tarafından da 200 milyon lira ödenek sağlandığını açıkladı. Ayazağa’da İSKİ’nin dere ıslahı projesine engel oluşturan 19 dükkan, 2 konut, 1 Kur’an kursu ile stadyum ve tribünlerinin yıkımı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı