İstanbul'da şiddetli yağışın ardından çamura bulanan Haliç dronla görüntülendi

İstanbul'da şiddetli yağışın ardından çamura bulanan Haliç dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Haliç tamamen çamura bulandı ve rengi kahverengiye döndü. Sokakları su basıp derelerin taşmasına neden olan yağış sonrası çamura bulanan Haliç, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.
İstanbul'un incisi olarak bilinen Haliç, şiddetli yağışın ardından tamamen çamura bulandı. Rengi kahverengiye dönen Haliç havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sokakları su bastı, dereler taştı. Megakentin incisi olarak bilinen Haliç'in de rengi değişti. Şiddetli yağışın ardından Haliç tamamen çamura bulandı. Rengi değişen Haliç dron kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı