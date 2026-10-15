Haberler

İstanbul'da şiddetli yağışın ardından çamura bulanan Haliç dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da şiddetli yağışın ardından çamura bulanan Haliç dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Haliç tamamen çamura bulandı ve rengi kahverengiye döndü. Sokakları su basıp derelerin taşmasına neden olan yağış sonrası çamura bulanan Haliç, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

İstanbul'un incisi olarak bilinen Haliç, şiddetli yağışın ardından tamamen çamura bulandı. Rengi kahverengiye dönen Haliç havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sokakları su bastı, dereler taştı. Megakentin incisi olarak bilinen Haliç'in de rengi değişti. Şiddetli yağışın ardından Haliç tamamen çamura bulandı. Rengi değişen Haliç dron kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Mahalle bir gecede savaş alanına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı erken seçim için tarih verdi
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler

Doktorun çabası yetmedi! Kaza yerinden kahreden anlar
Dün selde sahadaydı, bugün kazada hayatını kaybetti! Gültekin’in son paylaşımı yürek burktu

Dün selde sahadaydı, bugün kazada öldü! Son paylaşımı yürek burktu
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı

Kaçarken yakalandı! Terörist Mihraç Ural için hesap zamanı
Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, İstanbul’u vuran sağanağı anlattı: Atalarımız 'Meryem Ana Fırtınası' dermiş

Tam da 14 Ekim'de! İstanbul'u vuran felaketin tarihteki adı buymuş
Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı?

Lüks evinin önü göle döndü! Takipçilerine sordu: Bizim eve dolar mı?
Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor