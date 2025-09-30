Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Haberler

İstanbul'da iki kişi, Haliç Metro Köprüsü'ndeki yaya yürüyüş yolundaki korkulukların üzerinden denize atladı. Şahıslar deniz polisi tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Haliç Metro Köprüsü'ndeki yaya yürüyüş yolundaki korkulukların üzerinden denize atlayan 2 kişi, deniz polisi tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HALİÇ'TE 2 KİŞİ DENİZE ATLADI

Olay gece saatlerinde Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün üzerindeki yaya yürüyüş yolunda yürüyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple korkulukların üzerinden denize atladı.

YARALI OLARAK KURTARILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen deniz polisi ekipleri, sudaki 2 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

