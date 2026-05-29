Haberler

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sarayburnu ile Haliç arasında 120 teknenin katıldığı gemi korteji düzenlendi. Kortej, vatandaşlar ve TCG Fatih Fırkateyni'ndeki ziyaretçiler tarafından coşkuyla izlendi.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sarayburnu ile Haliç arasında gemi korteji düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen korteje, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve bazı özel tekneler katıldı.

Sarayburnu Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklarıyla donatılmış 120 teknenin Haliç'e seyrini, kıyı şeridindeki vatandaşlar da izledi.

Bu sırada limanda ziyarete açılan TCG Fatih Fırkateyni'ndeki vatandaşlar da korteji coşkuyla takip etti.

Bazı ziyaretçiler o anları cep telefonlarının kameralarıyla da kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var

Şanlı fethin yıl dönümünde alandakileri coşturan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı
Sel Hatay'ı adeta yuttu

Sel kenti adeta yuttu
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü