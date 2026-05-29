İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sarayburnu ile Haliç arasında gemi korteji düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen korteje, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve bazı özel tekneler katıldı.

Sarayburnu Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklarıyla donatılmış 120 teknenin Haliç'e seyrini, kıyı şeridindeki vatandaşlar da izledi.

Bu sırada limanda ziyarete açılan TCG Fatih Fırkateyni'ndeki vatandaşlar da korteji coşkuyla takip etti.

Bazı ziyaretçiler o anları cep telefonlarının kameralarıyla da kaydetti.