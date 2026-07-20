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Haliç'te denize düşerek hayatını kaybeden tekne personeli son yolculuğuna uğurlandı

Haliç'te denize düşerek hayatını kaybeden tekne personeli son yolculuğuna uğurlandı
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19 Temmuz'da Haliç'te tur teknesinin köprü ayağına çarpması sonucu denize düşen Yasin Konya, Ümraniye'de defnedildi.

Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yapan tur teknesinin köprü ayağına çarpmasıyla denize düşerek hayatını kaybeden Yasin Konya, Ümraniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

19 Temmuz günü saat 10.30 sıralarında Fatih Haliç'te meydana gelen olayda, Mehmet P. yönetimindeki 'Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü. Ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Yasin Konya'nın naaşı, Ümraniye'deki Hz. Ömer Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Konya'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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