İstanbul Ayazağa'da selde kaybolan Ahmet Derin'i arama çalışmaları 6'ncı gün sürüyor

AYAZAĞA'da selde kaybolan Ahmet Derin'i (63) arama çalışmaları 6'ncı gününde Haliç ve çevresinde devam ediyor. Ağabey Haydar Derin (70), "Hala da umutla bekliyoruz. Kardeşim Ayazağa'da sel sularına kapıldı. Aracı bulundu, yanındaki arkadaşı bulundu ama kardeşim daha bulunmadı" dedi. Ekiplerin arama çalışmaları havadan görüntülendi.

İstanbul'da sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen selde Ahmet Derin ve yanında bulunan arkadaşı Ahmet Usta aracıyla sel sularında kayboldu. Deniz Polis Arama Kurtarma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekiplerinin Ahmet Derin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde Haliç ve çevresinde sürüyor. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

'KARDEŞİM AYAZAĞA'DA SELE KAPILDI'

Ahmet Derin'in ağabeyi Haydar Derin, "Hala umutla bekliyoruz. Kardeşim Ayazağa'da sele kapıldı ve devletten daha sık aramalarını istiyorum. Kardeşim buradaki Ayazağa deresinde arandı ama bir şey bulamadık. Ama mutlaka Haliç'te veya Haliç'in ilerisinde daha sık aramalarını istiyorum. Birkaç ekip çalışıyor ama motorla gelip gidiyorlar, bilmiyorum artık. Aracı bulundu, yanındaki arkadaşı bulundu ama benim kardeşim daha bulunmadı. Kardeşim aşçıydı, 2 tane çocuğu var ve işten dönerken sel geliyor, 2 arkadaşı birden kapıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı