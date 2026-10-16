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İBB Şehir Hatları AŞ, elverişsiz hava nedeniyle bazı vapur seferlerini iptal etti

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İBB Şehir Hatları AŞ, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatları ile Uzun Boğaz Turu'nda sefer yapılamayacak; bazı hatlarda akşam ve gece seferleri de iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Üsküdar- Haliç, Beşiktaş- Haliç, Kadıköy- Haliç hatları seferleri ve Uzun Boğaz Turu'nda seferler yapılamayacak.

Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00'den sonra, Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30'dan sonra, Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55'ten sonra, Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40'tan sonra, Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferler ile Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy- Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferleri de iptal edildi.

Kaynak: AA
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