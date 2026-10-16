İBB Şehir Hatları AŞ, elverişsiz hava nedeniyle bazı vapur seferlerini iptal etti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Üsküdar- Haliç, Beşiktaş- Haliç, Kadıköy- Haliç hatları seferleri ve Uzun Boğaz Turu'nda seferler yapılamayacak.

Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00'den sonra, Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30'dan sonra, Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55'ten sonra, Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40'tan sonra, Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferler ile Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy- Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferleri de iptal edildi.

Kaynak: AA