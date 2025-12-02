Özge Kahraman'ın 'Karanlığın Hafızası' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Özge Kahraman'ın ilk kişisel sergisi "Karanlığın Hafızası" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür'den yapılan açıklamaya göre, Balat Fener Evleri'ndeki Haliç Sanat 2'de yer alan sergi, yeraltını zaman, hafıza ve bilinçaltı arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor.

Eserlerinde farklı dijital veri toplama yöntemleri, çizimsel aktarım teknikleri, noktalama yöntemi, ölçüm temelli yaklaşımlar tercih eden Kahraman, 12 yıllık mağaracılık deneyimini, sergideki eserlerine yansıttı.

Sergi, 15 Şubat'a dek ziyaret edilebilecek.