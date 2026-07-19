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Haliç'te denize düşen tekne personelinin cesedine ulaşıldı

Haliç'te denize düşen tekne personelinin cesedine ulaşıldı
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İstanbul Haliç'te Atatürk Köprüsü altından geçen tur teknesi köprü ayağına çarptı. Tekne personeli Yasin Konya denize düştü, 8 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesinden düşen personelin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Haliç'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki 'Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen şahsı bulmak için su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından Fatih Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Konya'nın cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkililerin yaşanan kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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