İstanbul'da Haliç ve Çevresinde Yoğun Sis

İSTANBUL'da sabah saatlerinde oluşan sis, Haliç ve çevresinde etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü bölgedeki sis tabakası dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren pus ve sis, sabah saatlerinde Haliç üzerinde yoğunlaştı. Haliç Köprüsü sisin etkisiyle kayboldu. Yoğun sis görsel bir şölen sunarken, ulaşımda ise yer yer aksamalara neden oldu. Haliç Köprüsü'ndeki trafik akışı ve sis dron ile havadan görüntülendi. Sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı