Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

İstanbul Haliç'te servis aracı siren çalan ambulansa yol vermedi, o anlar kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haliç mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen 34 LAT 994 plakalı servis aracı, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi. Ambulans şoförünün anonsla uyarısına rağmen servis sürücüsü yol vermemeyi sürdürdü, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da bir servis aracının, vakaya giden ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Haliç mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen 34 LAT 994 plakalı servis aracı, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.

Ambulans şoförünün anonsla uyarıda bulunmasına ve yoldan çekilmesini istemesine rağmen servis aracının sürücüsü yol vermemeye devam etti.

Bir süre ambulansın geçişini engelleyerek yoluna devam eden servis aracının sürücüsü, daha sonra sağ şeride geçerek yolu açtı.

Ambulans şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, servis sürücüsünün trafikte arkasından gelen ambulanstan çalınan uyarı sirenine rağmen yol vermediği anlar yer aldı.

Kaynak: AA
Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip

Dev talip! Montella turnayı gözünden vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim

8 yıllık evlilik bitmişti! Sibel Kirer ayrılığın nedenini anlattı
İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü

İsyan ateşi büyüyor! Ünlü meydan ateşe verildi, Meloni'den acil çağrı
Yol verme tartışmasında dehşet! Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar

Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar
Fransa'daki protestolarda TİP bayrağı sürprizi

Fransa'daki protestolarda dikkat çeken Türkiye detayı
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo

Emekli maaşlarında yeni hesap! İşte 3 farklı zam senaryosu
Arnavutköy'de yanında kız çocuğuyla gelen şüpheli, 10-15 parça kıyafeti askısıyla alıp çıktı! O anlar kamerada

Kız çocuğuyla geldi, tüm kışlık alışverişini bedavaya yaptı!
Bursa Osmangazi'de motosikletin otomobile çarptığı an kask kamerasında yer aldı

Saniyeler sonra korkulan oldu