İstanbul Haliç'te servis aracı siren çalan ambulansa yol vermedi, o anlar kamerada

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İstanbul'da bir servis aracının, vakaya giden ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Haliç mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen 34 LAT 994 plakalı servis aracı, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.

Ambulans şoförünün anonsla uyarıda bulunmasına ve yoldan çekilmesini istemesine rağmen servis aracının sürücüsü yol vermemeye devam etti.

Bir süre ambulansın geçişini engelleyerek yoluna devam eden servis aracının sürücüsü, daha sonra sağ şeride geçerek yolu açtı.

Ambulans şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, servis sürücüsünün trafikte arkasından gelen ambulanstan çalınan uyarı sirenine rağmen yol vermediği anlar yer aldı.

Kaynak: AA