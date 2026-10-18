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İstanbul'da ambulansa yol vermeyen servis aracı kamerada

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İstanbul'da ambulansa yol vermeyen servis aracı kamerada Haber Videosunu İzle
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen servis aracı kamerada
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İstanbul'da bir servis aracının, vakaya giden ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haliç mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen 34 LAT 994 plakalı servis aracı, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.

AMBULANSA YOL VERMEDİ

Ambulans şoförünün anonsla uyarıda bulunmasına ve yoldan çekilmesini istemesine rağmen servis aracının sürücüsü yol vermemeye devam etti. Bir süre ambulansın geçişini engelleyerek yoluna devam eden servis aracının sürücüsü, daha sonra sağ şeride geçerek yolu açtı.

Ambulans şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, servis sürücüsünün trafikte arkasından gelen ambulanstan çalınan uyarı sirenine rağmen yol vermediği anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Hangi akılla yapıyorlar acaba.

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