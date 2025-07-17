Tekirdağ'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 42 saat süren orman yangını, 15 söndürme uçağı, 19 helikopter ve 1181 personelle kısmen kontrol altına alındı. Müdahale devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 42 saat geride kaldı.

15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Öte yandan, AA ekibi yangında zarar gören ormanlık alanı dron ile görüntüledi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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