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İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi

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İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Aston Villa maçının ardından açıklamalarda bulunarak "Maça baktığınız zaman, maçın hakkı bu değildi. Futbol... En yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak gerekiyor. Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu'' dedi.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi.
  • Teknik direktör İsmail Kartal, bu skorun Fenerbahçe camiası adına kabul edilebilir olmadığını ve taraftarlardan özür dilediklerini söyledi.
  • Kartal, takımın 2-3 gün sonra Alanyaspor ile oynayacağı lig maçına hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal, "Maça baktığınız zaman, maçın hakkı bu değildi. Futbol... En yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak gerekiyor. Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu." dedi.

"HEPİMİZE BÜYÜK DERS OLDU"

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, "Bu seviyede bu kadar pas hataları yapmamak gerekiyor. Çok önemli dersler çıkardık buradan. Hepimize büyük ders oldu." ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Bu sonucun kabul edilemez olduğunu belirten deneyimli hoca, "Bu kabul edilebilir sonuç, skor değil Fenerbahçe camiası adına. 2-3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. Bunu bir kenara bırakıp Alanyaspor maçına hazırlanmalıyız. Bu skor nedeniyle camiamızdan, taraftarlarımızdan özür dileriz." sözlerini sarf etti. 

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Kısa paslar ile hatalar gelişip golü yedik, performansı düşük olan oyuncuları zamanında değiştirmen gerekiyordu ismail hocam, süper ligde oyun oynanmıyor, ilk 11 seçerken iyi seçmen gerekiyor, Kante ile Asensio olsaydı sakın deme

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Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

bunu hoca yapanın getirenin de ??

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Haber YorumlarıKadir Can:

Ne diyor la bu yine İsmail boş ver gel kahvede okeye 4 cü lazım sen kim teknik direktör olmak kim adamlar sana futbol oynatmadı çok duygusal bir çocuk bu İsmail fazla üstüne gitmeyin 6 nedir la:))))

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

6 tane yedik ama orta sahada iyiydik , dermişim

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